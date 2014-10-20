بالفيديو - أخطاء ساذجة تساعد إنبي على اكتساح ' قاهر الأهلي '

ارتكب فريق الرجاء أخطاء عديدة، ساعدت إنبي على الفوز بمباراة الفريقين بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من الدوري المصري مساء الأحد.

إنبي تقدم عن طريق أحمد شرويدة بعد هجمة ممتازة للفريق البترولي.

الهجمة بدأت تمريرة من أقصى اليمين لليسار استقبلها شرويدة، ولعب تمريرة ثنائية مع زميله في الفريق البترولي، قبل مراوغة دفاع الرجاء والتصويب في الشباك.

الرجاء الذي فاز على الأهلي في الجولة السابقة من الدوري بهدفين لهدف، تعادل عن طريق عمر المنوفي من ركلة جزاء.

لكن استفاقة الرجاء لم تدم طويلا، إذ سجل إنبي هدفا عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 47.

واختتم عمرو الحلواني حفل إنبي بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 76 و83.

ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها إنبي جاءت بعد تمريرة ساذجة من حارس الرجاء للاعبي الفريق البترولي.

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