أهم لاعب في لقاء الزمالك ودجلة: بكيت في البداية.. وجاهز لإثبات نفسي

من بين لاعبي الزمالك ووادي دجلة، ستتركز الأضواء على أحمد سمير.. الرجل الذي سيتحمل مهمة شغل موقع نجم من نجوم الفرسان محمد عبد الشافي.. ويتحدث اللاعب الصاعد لـFilGoal.com عن ذلك.

سمير ومعروف يوسف يتنافسان على موقع في التشكيل الأساسي للزمالك، وذلك بعد رحيل محمد عبد الشافي الذي حجز هذا المكان في فريق الفرسان لسنوات طويلة.

هناك أسئلة عديدة توجه للاعب، كان أبرزها هل هو قلق بعد البداية غير الطبية له مع الزمالك إذ أهدر ركلة ترجيح في السوبر أهدت اللقب للأهلي؟

أجاب سمير لـFilGoal.com "بكيت في بداية مسيرتي مع الزمالك، لأني شاركت لدقيقة واحدة، ثم جاءت ركلات الترجيح".

وأردف "بكيت كمشجع للفريق قبل أن أكون لاعب، كنت أحلم بلقب للنادي".

وتابع "لكني الآن مستعد لإثبات قدراتي مع الزمالك.. ولا أقلق كثيرا من مشاركتي في موقع محمد عبد الشافي".

لكن هل يستطيع اللاعب القادم للزمالك من الداخلية أن يلعب كظهير رغم أن مركزه الأصلي هو جناح مهاجم؟

عقب سمير "نعم.. صحيح أني كنت ألعب كظهير في طريقة 3-5-2.. لكني تدربت أيضا مع منتخب مصر للشباب على مهام هذا المركز في 4-4-2".

وأفاد "لعبت مباراة ودية في هذا المكان من قبل.. وكذلك عملت بشكل كبير مع الجهاز الفني للزمالك على فهم كل شيء عن هذا المركز في الأيام الماضية".

وأوضح "كذلك أعتقد أن الزمالك خطته الهجومية ستساعدني لإبراز ما لدي من ملكات، والهجمات ستكون أقل على الفريق".