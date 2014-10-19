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وزيرة خارجية أستراليا: العراق توافق على دخول قواتنا للمساعدة في القضاء على «داعش»

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وزيرة خارجية أستراليا: العراق توافق على دخول قواتنا للمساعدة في القضاء على «داعش» وزيرة خارجية أستراليا: العراق توافق على دخول قواتنا للمساعدة في القضاء على «داعش»

صرحت وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، بأن بلادها توصلت إلى اتفاق، الأحد، مع العراقية بشأن إرسال جنود من القوات الخاصة الأسترالية للمشاركة في قتال تنظيم «داعش» في العراق.

وقالت بيشوب، في ختام زيارتها، التي استمرت يومين، وفق ما نقلته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «توصلنا إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني الذي سيتبعه الجيش عندما يتم نشر قواتنا الخاصة».

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، الأربعاء الماضي، أن 200 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية لم يدخلوا الأراضي العراقية، ومازلوا منتظرين في الإمارات، منذ منتصف سبتمبر، لأن بغداد لم تقدم لهم الحماية القانونية الرسمية.

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