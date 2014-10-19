الغامدي يتّهم هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودي بالجهل

اتّهم محمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين السعوديين، المسؤولين عن إصدار اللوائح الجديدة في هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالجهل الإعلامي والفني، منتقداً إصدارهم تلك القرارات دون مشاورة أهل الاختصاص في جمعية المنتجين، وأوضح أنّه حصل بينه وبين مسؤولي الهيئة العديد من اللقاءات التّشاورية والتي لم تسفر عن أي نتيجة، وهو ما دفع جمعية المنتجين إلى اتخاذ العديد من الخطوات وأهمها إيقاف اللائحة الجديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في مجلس الشورى، ورفع شكوى ضد الهيئة إلى وزير الثقافة والإعلام.

وقال الغامدي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "للأسف المسؤولين في هيئة الإعلام المرئي والمسموع أغلبهم مهندسين لديهم خبرة في التّخصصات التّقنية فقط ولكن ليس لديهم أي معرفة بمجال الفن والإبداع والإعلام، وإلا ما أصدروا مثل تلك القرارات التي يمكن أنّ تصيب الإنتاج الفنّي في المملكة بحالة من الشلل وسط رفض غالبية المنتجين السعوديين، ومنها فرص رسوم مرتفعة على التصوير الخارجي الذي يُعد من أساسيات الأعمال الفنية والدرامية، إلى جانب تقسيم المنتجين السعوديين إلى فئات مع إلزام المنتج بدفع 100 ألف ريال كضمان لتنفيذ إجراءات عمله واستخراج أو تجديد التراخيص".

ومن جهته، أكّد الفنان والمنتج عبدالله العامر لـ "سيدتي نت" أنّ القرارات التي تتضمنها اللائحة الجديدة لم يتمّ دراستها بتمعّن من هيئة الإعلام المرئي والمسموع قبل إصدارها، مبيناً أنّها تضر بالإنتاج الدرامي في المملكة والذي يشهد منذ سنوات ازدهاراً كبيراً.

وأشار إلى أنّ القرارات التي صدرت من الهيئة بالأساس، هي من أجل تنظيم سوق الإنتاج الفنّي في المملكة، معتبراً أنهاغير مفيدة للفنّ والإعلام السّعودي، بل أنّها عند تفعيلها قد تجبر الكثير من المنتجين إلى التصوير والعمل والإنتاج خارج السعودية وتنفيذ أعمالهم في دول أخرى بما يعود بالخسارة المادية على الإقتصاد الوطني وضياع الكثير من فرص العمل.

أما الفنان والمنتج خالد سامي، فبدوره أوضح أنّ هذه القرارات تُعرقل العمل الفني والدرامي من وجهة نظره، مبيناً أنّها تضع عبء إضافي على كاهل المنتج السعودي بما يهدد بتقليل الإنتاج الدرامي وربما يُضر بالقيمة الفنية وجودة بعض الأعمال إذا ما تم تطبيق اللائحة.

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