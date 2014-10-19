أمل علم الدين الأكثر تأثيراً في لندن.. والدوقة كايت غائبة

بعد زواجها من النجم العالمي George Clooney الذي لطالما عرف كأشهر وأوسم عازب في هوليوود، إحتلّت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين المرتبة الرابعة في لائحة النجوم الأكثر تأثيراً في لندن، حسب صحيفة London Evening Standard .

أمل علم الدين التي أصبحت أمل كلوني رسمياً، تفوقت على العديد من الشخصيات اللامعة مثل مصممة الأزياء Victoria Beckham و الأمير Harry و ملالا يوسف زاي، وغيرهم...

ومن اللافت أيضاً، أن دوقة كامبريدج Kate Middleton غابت عن اللائحة، ورجحّت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، أن يكون حملها السبب في ذلك، حيث أنها غائبة عن الأنظار خلال هذه الفترة نظراً لوضعها الصحي الحساس والصعب.

وفي حال نظرنا إلى الوراء قليلاً، نرى أن أمل علم الدين، التي أهدت Clooney هدية ثمينة بعد الزواج، بالفعل كان لها تأثيراً واضحاً على الرأي العام منذ إنتشار خبر علاقتها بالنجم George حتى هذه اللحظة، مروراً بخطوبتهما وحفل زفافهما الإيطالي الضخم وشهر عسلهما الذي اقيم في المغرب.

يشار إلى أن المحامية أمل عادت إلى حياتها العملية، وهي تستأنف حالياً نشاطاتها وأعمالها في مجال الحقوق.