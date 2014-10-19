شذى: إذا تحدثت رحمة رياض بأسلوب مهذب أضعها على رأسي

حرصت نجمة ستار أكاديمي العراقية شذى حسون على لقاء الصّحافة الكويتية في أول زيارة لها إلى الكويت، بعد إطلاق ألبومها الجديد "ولهانة"، فيما تحدّثت حسون بتلقائية وكشفت عن بعض تفاصيل ألبومها ومشاريعها الجديدة، لاسيما تعاونها مع الفنان المصري تامر حسني من خلال قيامه بتلحين أغنية جديدة ستقدمها حسون باللهجة المصرية.

وتحدثت شذى عن أغنيتها "ابن اللذينا" التي اعتبرها البعض مسروقة قائلة: "الأغنية للملحن ناصر الصالح الذي استوحى الفكرة من أغنية الفنان عبد الله رشاد "يا أم العروسة"، ولكن هناك من اعتبر أنّها مسروقة وهذا ليس صحيح وإنما استوحينا فكرة اللحن وركبنا عليها جمل موسيقية".

وخلال المؤتمر، نفت شذى أنّ يكون هناك أي خلافات بينها وبين المغنية العراقية رحمة رياض، وأوضحت: "أتمنى أنّ أمدّ لها يد المساعدة ولم يحدث أبداً أنّ قمت بالردّ على كل ما تقوله عني، والمشكلة إنّها في كل لقاء صحفي عندما يمر اسمي في أي سؤال يُطرح عليها لا تقول أي كلمة جيدة عنّي ولا أجد مبرراً لذلك، بل كان بإمكانها أنّ تكسبني" وتابعت: "إذا تحدّثت عني بطريقة مهذبة أضعها فوق رأسي، وأول شيء لم أكن أعرف من هي رحمة رياض".

وفيما يخصّ خلافاتها من وقت لأخر مع الفنانة أحلام قالت المطربة العراقية: "أشعر أنّ أحلام زاد جمهورها بسبب شخصيتها و"الشوشرة" وكلامها مما خلق لها محبين وأيضاً أعداء وهذا شيء طبيعي، فالجمهور لا يتفق حول شخص ما، وأنا أحياناً أزعل منها أو تزعلني أو لا أحب ردة أفعالها في بعض المرّات ولكن المشكلة إننا دائما نختلف وعندما نتصالح هي من تبادر بذلك سواء في الحفلات أو باتصال هاتفي".

وكشفت حسّون إنّها تستشير أكثر من شخص في أعمالها منهم: ناصر الصالح، ووليد الشامي، وفايز السعيد، وحاتم العراقي، وقالت: "أرجع لهم في الأغنيات لأن لكل منهم ذوق مختلف، وأستمع إلى جميع وجهات النّظر، لأكوّن فكرة نهائية حتّى إنني أحرص على الاطلاع على جميع الأراء من مختلف شرائح المجتمع لأقف على ردة الفعل. ولكن القرار النّهائي لي ولا أتأثّر بأحد.

يذكر أنّ ألبوم "ولهانة" لحسون يتضمن 12 أغنية وهي: "ولهانة "، و"عدولي"، و"أموت عليك" ، و"حنينا"، "إبن اللذينا"(أنت شمسوي حبيبي)، و"فين هوى"، و"كهرمانة "، و"لبي قلبه"، و"ثاني شيء"، "من عيني" و"يا ويلي"، وأخيراً أغنية "خطية".

والجدير بالذكر أنّه تمّ تصوير أغنية "إبن اللذينا" على طريقة الفيديو كليب وهو يعرض حالياً على قنوات روتانا الفضائية.