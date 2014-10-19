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تعرّف على سلاف فواخرجي "السّيّدة اللّعوب" !

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تعرّف على سلاف فواخرجي "السّيّدة اللّعوب" ! تعرّف على سلاف فواخرجي "السّيّدة اللّعوب" !

الإثنين 20-10-2014 01:13

بدأت الفنّانة السوريّة سلاف فواخرجي، بتصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "حارة المشرقة" من تأليف أيمن الدقر، إخراج ناجي طمعي، وإنتاج المؤسسة العامّة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وتؤدي فواخرجي دور "شهيرة"، تحت عنوانٍ عريض "السيدّة اللعوب"، وهي من أجمل نساء الحارة، وأكثرهن غنجاً ودلعاً، وذات سمعة سيئة، حيث تقوم بإغواء الرجال، وتعتبر الحصول على أي مكاسب عبر أنوثتها شطارةً، ورغم هيام الكثير من الرجال بها إلا أنها لم تعشق سوى "منير" طالب الطب المتطرف دينياً."

"حارة المشرقة"؛ رابع إنتاجات المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي لعام 2014، ويتحدث العمل عن الجاسوسية، وعن الثقافة ومُدّعيها، ويحكي عن التجار وألاعيبهم، وعن التطرف، والفساد، والمشكلات الاجتماعية، وأحلام البسطاء، ويجمعها مع بعضها بخط واحد، يأتي كحالة عامة لا يمكن فصل مكوناتها عن بعضها، لأنها تشكل خليطاً من مجتمع قائم بحد ذاته، وترتبط شخصياته من خلال خيوط تجمعها أحياناً بالصدفة، أو قصداً في أحيان أخرى."

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سيدتي