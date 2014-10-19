السيطرة على اشتباكات بين عائلتين بالغربية وضبط 7بينهم رقيب شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من السيطرة على اشتباكات عنيفة بين عائلتين بقرية ميت غزال مركز السنطة استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف.

وأسفرت الاشتباكات، عن إصابة 6 بجروح وكدمات متفرقة، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط 7 أشخاص بينهم رقيب شرطة، بحوزتهم مولوتوف وأسلحة بيضاء.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت غزال.

وتبين من تحريات المباحث، نشوب مشاجرة بين علي إبراهيم عبد الحفيظ إسماعيل 45سنة مدرس مصاب بجرح قطعي بالصدر والبطن،محمد عبد الفتاح إسماعيل24سنة مجند بالقوات المسلحة مصاب بجرح قطعي بالصدر واليد اليسرى،فوزي عبد العليم إسماعيل 69سنة فلاح مصاب بجرح قطعي بالساق اليمنى ،عبد المحسن إبراهيم إسماعيل48سنة موظف بالقناة السادسة مصاب بجرح قطعي بالصدر والبطن، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج”طرف أول”، وبين طارق محمد الدسوقي الشرقاوي36سنة فلاح مصاب بجرح طعني بالصدر وجرح بالرأس واشتباه نزيف بالبطن وتم نقله لمستشفى السنطة المركزي ،رفعت عبد الحميد الخالع 64سنة فلاح مصاب بكدمة بالجانب الأيسر،مدحت رفعت عبد الحميد الخالع”هارب” ،حمدي رفعت الخالع”هارب”،عادل رفعت عبد الحميد الخالع”هارب”، جميعهم بقرية ميت غزال بسبب خلافات الجيرة.

وقام الطرف الأول، بالتجمهر أمام منزل الطرف الثاني في محاولة للفتك بهم مما دفع الطرف الثاني للاشتباك معهم ورشقهمب المولوتوف والحجارة وإطلاق أعيرة نارية على المتجمهرين.

> ونجحت أجهزة الأمن، في احتواء الموقف وضبط علاء رفعت الخالع رقيب شرطة من قوة مصلحة أمن المواني وبحوزته طبنجة ميري و21طلقة و2خزينة ،ومحمد سيد احمد الخالع 36سنة سائق ،إبراهيم محمد الخالع34سنة عامل ،عبد الحميد رفعت الخالع20سنة فلاح،محمد وحيد إسماعيل 17سنة طالب ،علي حسن صبري أحمد 18سنة نجار،عبد الجواد السيد الخالع35سنة فني بالإدارة الصحية وبحوزتهم زجاجات مولوتوف تحرر المحضر 6أحوال مركز السنطة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيقات.