«مجنونة صلاح» تنتقد مورينيو بعنف لإشراكة نجم مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة

انتقدت الشابة البريطانية “جورجينا سيليك” الشهيرة بلقب “مجنونة صلاح” قرار المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” بإشراك الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 85 من مباراة البلوز أمام كريستال بالاس.

وعزز تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز بعشرة لاعبين على ملعب مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة ، في مباراة نزل فيها صلاح بديلا للبلجيكي “إدين هازارد” في الدقيقة 85.

وكتبت جورجينا على حسابها في “تويتر” : “لا أفهم مغزى مورينيو بإشراك صلاح لدقائق معدودة قبل نهاية المباراة ، كيف له أن يطور من مستواه بهذا الشكل؟”.

وكانت الشابة الحسناء البالغة من العمر 19 عاماً قد بدأت متابعتها لصلاح في شهر أبريل الماضي حينما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بدأت متابعة تشيلسي وكرة القدم بشكل عام من أجل محمد صلاح ، موضحة أنها المرة الأولى التى تهتم فيها بلاعب كرة، أو ترتدى قميصه.