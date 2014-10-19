أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«مجنونة صلاح» تنتقد مورينيو بعنف لإشراكة نجم مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة

Google+ Print
«مجنونة صلاح» تنتقد مورينيو بعنف لإشراكة نجم مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة «مجنونة صلاح» تنتقد مورينيو بعنف لإشراكة نجم مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة
محمد صلاح

محمد صلاح

انتقدت الشابة البريطانية “جورجينا سيليك” الشهيرة بلقب “مجنونة صلاح” قرار المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” بإشراك الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 85 من مباراة البلوز أمام كريستال بالاس.

وعزز تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز بعشرة لاعبين على ملعب مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة ، في مباراة نزل فيها صلاح بديلا للبلجيكي “إدين هازارد” في الدقيقة 85.

وكتبت جورجينا على حسابها في “تويتر” : “لا أفهم مغزى مورينيو بإشراك صلاح لدقائق معدودة قبل نهاية المباراة ، كيف له أن يطور من مستواه بهذا الشكل؟”.

وكانت الشابة الحسناء البالغة من العمر 19 عاماً قد بدأت متابعتها لصلاح في شهر أبريل الماضي حينما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بدأت متابعة تشيلسي وكرة القدم بشكل عام من أجل محمد صلاح ، موضحة أنها المرة الأولى التى تهتم فيها بلاعب كرة، أو ترتدى قميصه.22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر