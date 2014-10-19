«أردوغان»: لن ندعم الميليشيات الكردية في كوباني

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تقدم أي دعم تحت أي ظرف إلى الميليشيات الكردية التي تدافع عن مدينة كوباني ضد تنظيم «داعش».

وقرن الرئيس حزب الوحدة الديمقراطي، الذي ينسق عمل الميليشيات في كوباني، بحزب «العمال الكردستاني»، الذي يرتبط معه بصلات وثيقة والذي وصفه أردوغان قبل أسابيع بأنه «إرهابي مثل (داعش)».

وأوضح أردوغان لوكالة أنباء «الأناضول»، خلال الرحلة التي عاد على متنها فجر الأحد، من أفغانستان «تقديم أسلحة إلى حزب الوحدة الديمقراطي لتشكيل جبهة ضد «داعش»؟ لنر: بالنسبة لنا، الوحدة الديمقراطي مثل حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية أيضا».

وأضاف أردوغان: «الولايات المتحدة، وهي صديق لنا وحليف في الناتو، ستكون مخطئة للغاية إذا ما انتظرت منا أن نقول (نعم) بعد إعلانها علنا دعم منظمة إرهابية، لا أحد يمكنه أن ينتظر منا شيئا مثل هذا، فلا يمكننا قول نعم لأمر كهذا».

وعلى خلاف «حزب العمال الكردستاني»، لم تعلن تركيا حزب الوحدة الديمقراطي، التكتل الأقوى في المقاطعات الكردية بسوريا والوحيد الذي يحتفظ بمليشيات مسلحة، منظمة إرهابية مثلها في ذلك مثل دول أخرى.