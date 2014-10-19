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وزيرة خارجية استراليا: العراق يوافق على دخول قواتنا للمساعدة فى القضاء على “داعش”

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وزيرة خارجية استراليا: العراق يوافق على دخول قواتنا للمساعدة فى القضاء على “داعش” وزيرة خارجية استراليا: العراق يوافق على دخول قواتنا للمساعدة فى القضاء على “داعش”

وزيرة خارجية استراليا “جولي بيشوب”

صرحت وزيرة خارجية استراليا “جولي بيشوب” بأن بلادها توصلت إلى اتفاق اليوم الأحد مع العراقية بشأن إرسال جنود من القوات الخاصة الاسترالية للمشاركة في قتال تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

وقالت “بيشوب” ـ في ختام زيارتها التي استمرت يومين – وفق ما نقلته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية على موقعها الإلكتروني – ” لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني الذي سيتبعه الجيش عندما يتم نشر قواتنا الخاصة”.

وذكر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت يوم الاربعاء الماضي أن 200 من أفراد القوات الخاصة الاسترالية لم يدخلوا الأراضي العراقية ومازلوا منتظرين في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف سبتمبر لأن بغداد لم تقدم لهم الحماية القانونية الرسمية.

وقالت “بيشوب” ـ في تصريح للصحفيين اليوم ـ “إن التفاهم سيسمح للقوات الخاصة الاسترالية لتقديم المشورة ومساعدة الحكومة العراقية في بناء قدرات قوات الأمن العراقية”.

جدير بالذكر أن المقاتلات الاسترالية بدأت في ضرب أهداف داخل العراق الشهر الجاري كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محاربتها تنظيم “داعش” المسيطر على أراض في كل من العراق وسوريا.

أ ش أ

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