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مجدى الطيب ينفى إختيار الفنانة سلوى محمد على بلجنة تحكيم مهرجان بغداد السينمائى

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مجدى الطيب ينفى إختيار الفنانة سلوى محمد على بلجنة تحكيم مهرجان بغداد السينمائى مجدى الطيب ينفى إختيار الفنانة سلوى محمد على بلجنة تحكيم مهرجان بغداد السينمائى

كشف الناقد السينمائى مجدى الطيب  عدم صحة مانشر صباح اليوم الأحد   عن إختيار الفنانة  سلوى محمد علي عضوا في لجنة تحكيم مهرجان بغداد السينمائي الدولي،موضحا أن  من تم إختيارها بالفعل هى الفنانة العراقية ليلى محمد على.

وقال الطيب فوجئت بالفنانة سلوى محمد على  تؤكد لي أن أحداً من إدارة المهرجان لم يبلغها بهذا الاختيار،و بإنها لم تغادر رغم أن المهرجان افتتح نهاية الأسبوع الماضي ، وبالبحث والتحري حول الحقيقة في ما حدث اكتشفت أن ممثلة عراقية تُدعى ليلى محمد علي هي التي اختيرت كعضو في لجنة التحكيم، وأنها ألقت كلمة بالفعل في حفل الافتتاح ومرفق صورتها !

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