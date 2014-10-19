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إنريكي يفسر.. لماذا تراجع عن استبدال ميسي

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إنريكي يفسر.. لماذا تراجع عن استبدال ميسي إنريكي يفسر.. لماذا تراجع عن استبدال ميسي

فسر لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة لماذا تراجع عن قرار واضح أنه كان على وشك اتخاذه بتغيير نجمه ليونيل ميسي في مباراة البلوجرانا وإيبار.

ميسي سجل هدفا جميلا في فوز برشلونة على إيبار، وكان واضحا أن إنريكي طلب في البداية تغيير ليونيل، ثم بعد التحدث معه تراجع عن هذا.

وعقب إنريكي "كنت بالفعل أفكر في إراحة ميسي بعد التقدم على إيبار".

ثم استدرك "لكني قلت لنفسي، لو خرج ميسي فربما لا نشاهد هدفا جميلا أخر من تلك الأشياء التي لا يفعلها سوى ليونيل".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم السبت المقبل.

ولو سجل ميسي صاحب الـ27 عاما، سيتجاوز الـ250 هدفا في الليجا، وهو أمر يجعله يعادل تيلمو زارا صاحب أكبر سجل تهديفي في الدوري الإسباني.

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