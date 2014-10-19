الاستخبارات الألمانية تتهم الانفصاليين الأوكرانيين بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

اتهم رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية الانفصاليين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة الماليزية، التي كانت تقوم بالرحلة «إم إتش 17»، في يوليو، وعلى متنها 298 شخصا بواسطة صاروخ «أرض- جو»، كما ذكرت مجلة «دير شبيجل»، الأحد.

وأوضحت المجلة أن جيرهارد شيندلر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، سلم النتائج، التي توصل إليها حول تحطم الرحلة، في 8 أكتوبر، إلى لجنة الرقابة البرلمانية مرفقة بـ«صور وتسجيلات بواسطة الأقمار الصناعية».

وقال إن الانفصاليين الموالين لروسيا المتمركزين في شرق أوكرانيا سرقوا جهاز صواريخ «أرض- جو» متوسط الحجم من طراز «بوك» من قاعدة عسكرية أوكرانية ، واستخدموه لإسقاط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية بإطلاق صاروخ، في 17 يوليو الماضي.