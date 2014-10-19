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وزير الإسكان: رفع خطة التعاون مع “أرابتك” لتنفيذ المليون وحدة إلى مجلس الوزراء

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وزير الإسكان: رفع خطة التعاون مع “أرابتك” لتنفيذ المليون وحدة إلى مجلس الوزراء وزير الإسكان: رفع خطة التعاون مع “أرابتك” لتنفيذ المليون وحدة إلى مجلس الوزراء

أرابتك

كشف المهندس مصطفى المدبولي وزير الإسكان عن أن الآلية التي سيتم التوصل إليها مع شركة “أرابتك” لتنفيذ مشروع المليون وحدة سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لاعتمادها كنموذج يتم تعميمه على كافة المشروعات للشركات المصرية وغير المصرية للإسكان المتوسط.

وقال المدبولي ، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال اليوم ، إن الوزارة تعمل على تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية يتم إنشاءها حاليًا.

وأضاف أن الوزارة تطرح الأراضي الاستثمارية بشكل شهري، وتدخل بقوة في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الأراضي وفقا لآلية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وذلك في أفضل المناطق في لعمل مشروعات محددة على أن تقوم الوزارة بإمكانية المشاركة في التمويل.

ومن جانبه، طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس الوزراء بحل المشكلات التي تعوق الاستثمار العقاري في مصر، وأبرزها مشكلة التراخيص التي أصبحت تتطلب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في منطقة الساحل الشمالي.

وأضاف أن القطاع يواجه عددًا كبيرًا من المشكلات الموروثة والتي تحتاج إلى حلول غير تقليدية للتغلب عليها، وانتقد صبور تدخل مجلس الوزراء فى ضرورة الحصول على موافقته للحصول على تراخيص للبناء في الساحل الشمالي.

أ ش أ

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