حلقه نقاشية بعنوان ” من الفرضيات الي النماذج “بكلية التربية بالوادي الجديد

يعقد قسم علم النفس بكلية التربية بالوادي الجديد، حلقه نقاشية بعنوان ” من الفرضيات الي النماذج”، بعد غد الثلاثاء، بمقر قاعة مجلس الكلية، وتمثل الحلقة رؤية جديدة لدراسة العلاقات والفروق بين المتغيرات وعلاقات التأثير والتأثر ،صرح بذلك الدكتور ناصر محمد محمود عميد كليه التربية بالوادى الجديد.

وقال عميد كلية التربية بالوادى الجديد، إن الحلقة النقاشية تهدف إلى الإطلاع علي ما هو جديد في مجال البحث النفسي والتربوي، والعودة للاهتمام بالتنظير في البحوث التربوية والتركيز علي أبعاد المتغيرات، بدلاً من التركيز علي المتغير ذاته.

ومن المقرر أن يتم مناقشة أنواع الفروضة، بحضور ناصر محمد محمود عميد الكلية، ومحمد عبد الواحد علي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.