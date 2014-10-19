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نقل مصابي «مدرعة العريش» إلى مستشفيات القاهرة.. وتسليم «الشهداء» لأسرهم

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نقل مصابي «مدرعة العريش» إلى مستشفيات القاهرة.. وتسليم «الشهداء» لأسرهم نقل مصابي «مدرعة العريش» إلى مستشفيات القاهرة.. وتسليم «الشهداء» لأسرهم

قال مصدر طبي بشمال سيناء، الأحد، إنه تم نقل مصابي حادث انفجار عبوة ناسفة بمدرعة تابعة للقوات المسلحة بمدينة العريش، إلى مستشفيات القاهرة، لتلقي العلاج، فيما تم نقل شهداء الحادث إلى أسرهم بالمحافظات.

قامت قوات الأمن بنقل المدرعة التي تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة إلى أحد المعسكرات الأمنية، وقامت بإصلاح الطريق، الذي تعرض للتفجير، وإعادة حركة السيارات عليه.

وقع حادث انفجار لعبوة ناسفة في مدرعة للجيش بحي المساعيد في العريش، أسفر عن استشهاد 6 من رجال القوات المسلحة، وإصابة 5 آخرين.

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