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التليفزيون يطلب 20 مليون جنيه مقابل التوعية من الإدمان

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التليفزيون يطلب 20 مليون جنيه مقابل التوعية من الإدمان التليفزيون يطلب 20 مليون جنيه مقابل التوعية من الإدمان

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن القطاع الاقتصادى فى التليفزيون المصرى رفض عرض أفلام للتوعية من مخاطر التدخين والإدمان، والتى أنتجها صندوق مكافحة الإدمان، دون الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه.

وقالت «والى» خلال اللقاء التشاورى الذى عقده صندوق مكافحة الإدمان، الأحد، بالقاهرة، إن المهندس نجيب ساويرس تدخل لعرض الأفلام عبر قنوات «أون تى فى» وعدد آخر من القنوات الفضائية الخاصة.

كما استنكرت «والى» طريقة المعالجة الدرامية بشأن قضية التدخين وتعاطى وإدمان المخدرات فى القنوات التليفزيونية المصرية، لافتة إلى أن تركيز الدراما على مشاهد التدخين والتعاطى له العديد من النتائج السلبية.

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