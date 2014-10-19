معلومات مجلس الوزراء: 39.9 % ارتفاعًا فى إنتاج الآسمنت خلال أغسطس الماضي

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع إنتاج الإسمنت فى مصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 39.9 % ليبلغ 4.138 مليون طن مقابل 2.958 مليون طن خلال شهر يوليو الماضي، كما ارتفع على أساس سنوى بنسبة 66.5 %، مقارنة بشهر أغسطس 2013 والذى بلغ فيه 2.486 مليون طن.

وأوضح مركز المعلومات – فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة – زيادة مبيعات الإسمنت خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 67.1% ليسجل 4.284 مليون طن مقابل 2.563 مليون طن خلال الشهر السابق عليه، كما زاد بنحو 69.5% مقارنة بشهر أغسطس 2013 والذى بلغ فيه 2.528 مليون طن.

وأشار الى تراجع متوسط الأسعار المحلية للإسمنت خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.1 ليبلغ 805.7 جنيه مقابل 814.4 جنيه للطن مقارنة بشهر يوليو السابق عليه، بينما ارتفع بنسبة 17 % مقارنة بشهر أغسطس 2013 والذى بلغ فيه 688.4 جنيه للطن.

وعن حديد التسليح، أوضحت النشرة ارتفاع انتاج حديد التسليح خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 19 % ليبلغ 6.576 ألف طن مقابل 552.8 ألاف طن خلال شهر يوليو السابق عليه، كما ارتفعت بنسبة 68.4 % مقارنة بشهر أغسطس 2013 والذى بلغ فيه 390.4 ألف طن .

وبينت النشرة ارتفاع مبيعات حديد التسليح خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.5 % ليبلغ 597.5 ألف طن مقابل 588.8 ألف طن خلال فترة المقارنة كما ارتفع على أساس سنوى بنسبة 37.1 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي والذى بلغ فيه 436.2 ألف طن .

كما ارتفع متوسط الأسعار المحلية لحديد التسليح خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة بلغت 4% ليسجل 5155.7 جنيه للطن مقابل 4956.3 جنيه للطن خلال الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوى مقارنة بشهر أاغسطس 2013 والذى بلغ فيه 4956.6 جنيه للطن .

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