ّ«محلب» ينعي شهداء العريش ويؤكد: نقف جميعًا خلف الجيش والشرطة ضد الإرهاب

نعى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ببالغ من الحزن وعميق الأسى شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا، اليوم الأحد، إثر الحادث الإرهابي الإجرامي، الذي استهداف مجموعة من رجال القوات المسلحة، والتي كانت مكلفة بمهام التأمين بمنطقة السبيل على الطريق الدائري بالعريش.

وذكر بيان لمجلس الوزراء “وإذ يتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، فإنه يؤكد أننا نقف جميعاً حكومة وشعباً خلف رجال قواتنا المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأبطال، في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم، واقتلاعه من جذوره، حتى ينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان والاستقرار، ويحقق ثمار التنمية الاقتصادية المنشودة”.

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