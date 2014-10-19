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بالصور.. عجوز بالدقهلية يتبرع بـ46 فدان لصندوق تحيا مصر ومشروع قناة السويس

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بالصور.. عجوز بالدقهلية يتبرع بـ46 فدان لصندوق تحيا مصر ومشروع قناة السويس بالصور.. عجوز بالدقهلية يتبرع بـ46 فدان لصندوق تحيا مصر ومشروع قناة السويس

تبرع عبد الغفار منصور السيد النواجى،  85 عامًا مواطن من أبناء محافظة الدقهلية، من مركز نوسا الغيط دقهلية، ب46 فدان يمتلكها بمحافظة المنيا، بمحتوياتها من نخيل وفواكه مناصفة بين صندوق تحيا ومشروع حفر قناة السويس .

وقال النواجى، أنة عندما تولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر وشاهد وطنيتة وتبرعه بنصف راتبة لصالح صندوق تحيا مصر، قرر التبرع بكل ممتلاكاته ليثبت للجميع أن مصر بها العديد من الوطنيين.

وأضاف النواجى، أنه توجه إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى ليعرض علية الأمر ولكنه لم يتمكن فى مقابلتة  ليكون التبرع بالأرض كما تم التنازل عنها.

وقام النواجى، بالتقدم لمحافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة بقطعه الأرض الواقعه بقرية 8 بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل والتى تبلغ مساحتها 46 فدان منها 20 فدان نخيل وعنب والباقى أرض صالحة للزراعه وتم استلامها بمحضر تسليم مشكل من أملاك الدولة والوحدة المحلية ومكتب التنظيم ورئيس قسم البيئة التابعين لمحافظة المنيا.

وفى ذات السياق قال مصدر مسؤل بمحافظة المنيا، إن الأرض حق انتفاع لصاحبها ولا يجوز بيعها وسوف تقوم المحافظة بزراعتها وأستخدامها فى عدة مشاريع حيث تعد الأرض من أملاك الدولة.

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