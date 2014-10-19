المصري مؤمن خليل يغادر “Arab Idol” في التصفيات الأولى

وصل التحدي إلى ذروته بين المشتركين الـ 13 هذا الأسبوع، بانتهاء مسيرة أحد المشتركين في سهرة السبت، وذلك بخروج المشترك المصري مؤمن خليل الذي حصل على أقل نسبة تصويت من الجمهور. ولم تتفق لجنة التحكيم على استخدام بطاقة الإنقاذ الوحيدة في هذه المرحلة لاعادته الى البرنامج. ‎‏‎‏‎‏‏استضافت الحلقة محبوب العرب، الفائز بالموسم الثاني من البرنامج محمد عسّاف، وهذا ما أضفى نكهة فلسطينية على الحلقة.

وعلى الرغم من الانسجام الواضح بين المشتركين وازدياد روابط الصداقة بينهم حلقة بعد أخرى، إلاّ أن كل مشترك يدرك بأن بقاءه في البرنامج، مرهون بحصوله على نسب تصويت مرتفعة، وهذا يعني أن استمراره في البرنامج يعني خروج زميل أو زميلة حصل على النسبة الأقل من تصويت الجمهور.

وغنى، في حلقة الجمعة، المشتركون الـ 13 لآخر مرة مع بعضهم، حيث شاركوا معاً في تقديم نسخة عربية من أغنية “‏Let it go”، من فيلم ديزني “Frozen”، كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس واعدها وديع ابي رعد، وقام بإخراجها وسيم سكر. وقد غنى كل مشترك أغنية واحدة وتراوحت تعليقات لجنة التحكيم المؤلفة من وائل كفوري ونانسي عجرم واحلام وحسن الشافعي، بين الإشادة بأداء بعض المشتركين، وتقديم النصح بهدف التحسين لبعضهم الآخر. وقررت أحلام أن تقيم المشتركين على طريقتها، فرفعت البطاقة الخضراء للمشترك الذي قدم أداءً ملفتاً، والبطاقة الصفراء عند الأداء المتوسط، والبطاقة الحمراء للمشترك الذي لم يرضها أداءه.

أما في حلقة النتائج في ليلة السبت، فكانت الرهبة وحبس الأنفاس سيدا الموقف، علماً أن حضور محمد عسّاف رطب الأجواء. وقد غنى النجم الفلسطيني مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد “عسّاف” والأغنية الشهيرة “علي الكوفية”، فخفف من حدة التشنج السائدة في الأجواء.

بدأت الحلقة مع حرب أعصاب مارسها أحمد فهمي على المشتركات الثلاثة منال موسى من فلسطين، سهر أبو شروف من سوريا، وإيناس عز الدين من مصر، وقد كفل التصويت المرتفع لهم من الجمهور، استمرارهم في الأسبوع المقبل. بعدها غنى المشتركون كلهم كوكتيل غنائي حمل أجواء وطنية. أما بين المشتركين الخمسة الشبان ‏حازم شريف من سوريا، وليد الجيلاني من اليمن، حميد العبدولي من الإمارات، عمار الكوفي من كردستان العراق، ومؤمن خليل من مصر، الذي أعلنت أنابيلا هلال صعب وقوفه في دائرة الخطر. وقد انضم إليه أجراد يوغرطة من الجزائر، وهيثم خلايلة من فلسطين، إثر انتظارهما على أعصابهما النتائج مع كل من ماجد المدني من السعودية، ومحمد رشاد ومحمد حسن من مصر.

وبعد خروج مؤمن خليل في أولى حلقات التصفيات، سيشهد ‏الأسبوع المقبل، خروج مشتركين اثنين من البرنامج، هما اللذين سيحصلان على النسبة الأقل من تصويت الجمهور. ويحل النجم صابر الرباعي ضيفاً على حلقة السبت المقبل من “أراب آيدول”.