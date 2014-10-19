استشهاد طفلة فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي برام الله

استشهدت طفلة فلسطينية تدعي إيناس شوكت مساء اليوم الأحد في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله متأثرة بجروح أصيبت بها جراء دهسها من قبل مستوطن قرب قرية سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الطفلة وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة، واستشهدت فيما بعد، فيما لا تزال حالة زميلتها التي أصيبت معها حرجة.

وأكد شهود عيان من القرية أن المستوطن الاسرائيلي تعمد دهس الطفلتين بعد أن غير مسار سيارته باتجاههما عند بوابة قرية سنجل ظهر اليوم.

واعتبرت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام استشهاد الطفلة إيناس يأتي في سياق اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة على أبناء شعب فلسطين والتي تتطلب تدخلاً دوليًا فوريًا.

ودعت المجتمع الدولي إلى حماية الطفولة في فلسطين، لافتة إلى أن شعب فلسطين سئم من الشجب والاستنكار دون أن يحرك العالم ساكنًا أمام هذه الهجمة الاحتلالية على كل ما هو فلسطيني.

أ ش أ