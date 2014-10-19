أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استشهاد طفلة فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي برام الله

Google+ Print
استشهاد طفلة فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي برام الله استشهاد طفلة فلسطينية دهسها مستوطن إسرائيلي برام الله

 

مستوطن إسرائيلي يدهس طفلة فلسطينية

استشهدت طفلة فلسطينية تدعي إيناس شوكت مساء اليوم الأحد في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله متأثرة بجروح أصيبت بها جراء دهسها من قبل مستوطن قرب قرية سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الطفلة وصلت إلى المستشفى بحالة حرجة، واستشهدت فيما بعد، فيما لا تزال حالة زميلتها التي أصيبت معها حرجة.

وأكد شهود عيان من القرية أن المستوطن الاسرائيلي تعمد دهس الطفلتين بعد أن غير مسار سيارته باتجاههما عند بوابة قرية سنجل ظهر اليوم.

واعتبرت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام استشهاد الطفلة إيناس يأتي في سياق اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة على أبناء شعب فلسطين والتي تتطلب تدخلاً دوليًا فوريًا.

ودعت المجتمع الدولي إلى حماية الطفولة في فلسطين، لافتة إلى أن شعب فلسطين سئم من الشجب والاستنكار دون أن يحرك العالم ساكنًا أمام هذه الهجمة الاحتلالية على كل ما هو فلسطيني.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا