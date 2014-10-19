قطر ترشح «مهندس الفوضى» بسوريا وليبيا لخلافة «بان كى مون» فى الأمانة العامة للأمم المتحدة

كتب ثروت منصور

قررت قطر ترشيح حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق لمنصب أمين العام للامم المتحدة خلفا لبان كي مون ولكن هل يستحق بن جاسم هذا المنصب وهل يجدر به تمثيل العرب ومن المعروف أنه متورط في فضيحة تقديم رشوة لإستضافة قطر مونديال 2022 ومهندس حرب حلف الناتو لضرب ليبيا لإسقاط الراحل معمر القذافي وتمكين الإخوان ونشر الفوضى بسوريا .

قطر تخطط لترشيح بن جاسم لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

البداية من صحيفة التلغراف البريطانية، التي كشفت أن أمير قطر تميم بن حمد يخطط لترشيح وزير الخارجية القطري السابق ورئيس الوزراء حمد بن جاسم صاحب النفوذ القوي وأكبر داعمي جماعة الإخوان المسلمين، ونقلت الصحيفة أن امير قطر يريد مكافأة الرجل القوي سياسياً فى نظامه، بدعمه للفوز بهذا المنصب الهام.

دور قطر في ترشيح بان كي مون

كانت قطر قد لعبت دوراً هام في 2006 في تعيين بان كي مون الأمين العام الحالي للأمم المتحدة وكان كي مون وزيراً للخارجية في كوريا الجنوبية، وكانت الدوحة من بين العواصم العربية القليلة التي دعمته ليصل لهذا المنصب الرفيع.

بن جاسم صاحب النفوذ القوي

ومن المعروف أن الشيخ حمد بن جاسم، يعد الرجل الثاني في قطر خلال عهد الأمير حمد، وشغل منصب رئيسًا للوزراء ووزير الخارجية من عام 2007 حتى عام 2013 .

وذكرت تقارير لصحف عربية أن بن جاسم يملك سطوة المال، حيث كان الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية الذي استثمر المليارات في جميع أنحاء العالم، بشراء حصص في الشركات الكبرى، وكذلك شراء محلات هارودز مقابل 1.5 مليار، وتولى مناصب كبرى سابقًا في بنوك ومؤسسات قطرية مهمة.

بن جاسم مهندس حرب الناتو لإسقاط ليبيا

ويواجه بن جاسم إتهامت بدعم عدة منظمات إرهابية في سوريا والعراق فضلا عن كونه أكبر داعم لجماعة الإخوان المسلمين في قطر حيث لعب دورا هام في تمكين الجماعة وروج لهم دوليا وقاد حملة دبلوماسية كبيرة لإقناع دول حلف الناتو بشن ضربات جوية ضد ليبيا وجمع التربعات لإخوان ليبيا وهو صاحب فكرة مبادلة النفط الليبي بسلاح للمقاتلين الليبين

مؤمرات بن جاسم ضد مصر

ونشرت صحيفة تيلجراف تقرير الأسبوع الماضي يفيد أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، يقود مؤمرة مع جماعة الإخوان وبعض الحركات السياسية ضد مصر وهو أحد أبرز صقور هذه المؤامرة مشيرة إلى أنه يقود مخطط إثارة الفوضى حاليا وقبل 25 يناير المقبل، وأنه يشرف على احتضان قيادات الإخوان، بقطر وعلى صلة بكل الممولين والداعمين للجماعة.

ويمهد بن جاسم لفتح أحضان مصر أمام داعش، وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان لتنهار القاهرة مثل دمشق وصنعاء وطرابلس وبغداد.