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بالفيديو - مروان محسن يسجل أول أهدافه بقميص جيل فيسنتي

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بالفيديو - مروان محسن يسجل أول أهدافه بقميص جيل فيسنتي بالفيديو - مروان محسن يسجل أول أهدافه بقميص جيل فيسنتي

سجل مروان محسن مهاجم جيل فيسنتي أول أهدافه بقميص فريقه وذلك في فوزه على ريال 2-1 بكأس البرتغال يوم الأحد.

وحل ريال ضيفا على جيل فيسنتي ضمن الدور الـ32 من كأس البرتغال.

محسن انتقل إلى جيل فيسنتي في الصيف مع زميله حسام حسن ولعب معظم المباريات بشكل أساسي لكنه لم يسجل، ليجلس على مقاعد البدلاء اليوم ويدخل مع بداية الشوط الثاني.

وافتتح لاعب بتروجيت السابق أهداف فريقه في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل إنكو فاتي لريال في الدقيقة 79.

وأحرز دييجو فيينا هدف فوز جيل فيسنتي قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء.

يذكر أن حسام حسن لم يدخل قائمة المباراة.

شاهد أول أهداف مروان محسن بقميص جيل فيسنتي

وفي مباراة أخرى ضمن الدور نفسه، فاز ريو أفي الذي يضم أحمد حسن "كوكا" على كويمبريوس بهدف.

ولم يدخل المهاجم المصري قائمة المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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