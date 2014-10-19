بالفيديو - مهاجم الأهلي ينقذ المصري من ' كمين درامي ' للنصر

أفلت المصري البورسعيدي من نتيجة درامية مع فريق النصر، منتصرا بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

المصري كان متقدما بهدفين من دون رد على النصر سجلهما حمادة يحيى ومحمود شاكر عبد الفتاح.

لكن النصر حقق عودة كبيرة بعدما خطف التعادل بهدفين أحرزهما كريم عطا محمد زيزو.

وفسر طارق يحيى المدير الفني للمصري هذا الجزء من المباراة بتصريحاته عبر قناة النيل للرياضة، قائلا: "تراجعنا في هذه المرحلة من اللقاء بشكل غير مبرر".

وتابع "هذا كان الكمين غير المتوقع لنا من النصر، لكن الحمد لله أفلتنا في النهاية".

وسجل أحمد رؤوف مهاجم الأهلي السابق وهداف المصري البورسعيدي هدفا قاتلا بعد متابعة لكرة ساقطة من يد حارس النصر، إثر تصويبة قوية لمحمود عبد الحكيم، الحاوي.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 10 نقاط في سباق الدوري الممتاز، محتلا المركز الثاني.

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