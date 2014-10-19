ريكاردو يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي

وقع اختيار البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على 22 لاعب استعدادا للقاء الأهلي يوم الأربعاء في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على أرض الجونة.

وشهدت القائمة غياب عمر الوحش و محمد مجدي بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد إبراهيم حسن و الجيلاني وشكرى نجيب لأسباب فنية.

ويقلص ريكاردو يوم الاثنين قائمة الإسماعيلي إلى 20 لاعبا.

ويختار المدرب البرازيلي لاعبا واحدا من بين الثلاثي أحمد ناصر و محمد البعلي و محمود حمد .

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: عصام الحضرى – محمد عواد

الدفاع: عبد الرحمن حسان – كريم الضو – شوقى السعيد- أحمد العش – محمد البعلى– أحمد ناصر- بهاء مجدى- أحمد سمير فرج

الوسط : حسنى عبد ربه – محمود عبد العزيز – عمرو السولية – محمود متولى – محمود حمد – عبد الحميد شبانه – البرازيلى أليكس – محمد زيكا

الهجوم : كلاتشي – جون أنطوي – محمد علاء – أحمد أبو زيادة.