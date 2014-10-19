أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريكاردو يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي

Google+ Print
ريكاردو يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي ريكاردو يختار 22 لاعبا للقاء الأهلي

وقع اختيار البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي على 22 لاعب استعدادا للقاء الأهلي يوم الأربعاء في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على أرض الجونة.

وشهدت القائمة غياب عمر الوحش و محمد مجدي بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد إبراهيم حسن و الجيلاني وشكرى نجيب لأسباب فنية.

ويقلص ريكاردو يوم الاثنين قائمة الإسماعيلي إلى 20 لاعبا.

ويختار المدرب البرازيلي لاعبا واحدا من بين الثلاثي أحمد ناصر و محمد البعلي و محمود حمد .

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: عصام الحضرى – محمد عواد

الدفاع: عبد الرحمن حسان – كريم الضو – شوقى السعيد- أحمد العش – محمد البعلى– أحمد ناصر- بهاء مجدى- أحمد سمير فرج

الوسط : حسنى عبد ربه – محمود عبد العزيز – عمرو السولية – محمود متولى – محمود حمد – عبد الحميد شبانه – البرازيلى أليكس – محمد زيكا

الهجوم : كلاتشي – جون أنطوي – محمد علاء – أحمد أبو زيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع