باتشيكو يشرح.. كيف ينظم العمل بين 3 مساعدين

الزمالك يملك مدربا عاما، ويملك مدربا للأحمال، والآن انضم إليهم أنطونيو ناتال المساعد الأول للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو.. فكيف يتم تنظيم العمل بين الثلاثي؟

هل سيتدخل ناتال - الذي يملك شهادات في الأحمال البدنية - في عمل مدرب الأحمال، وهو برتغالي أيضا، واسمه مارسيلو سامبايو.

وهل يتدخل محمد صلاح بوصفه المدرب العام في عمل مساعد باتشيكو فيما يخص الاستشارة الخاصة باختيار التشكيل.

باتشيكو رد لـFilGoal.com "في البداية يجب أن أوضح، لقد اعتدت العمل مع 3 مساعدين".

وتابع المدرب البرتغالي "طلبت من الزمالك أصلا قبل أن أتولى تدريب الفريق أن أجلب معي 3 مساعدين، وفي النهاية اتفقنا على التعاقد مع ناتال معي".

وأوضح "محمد صلاح هو المدرب العام، هو من استشيره في اختيار تشكيل الفريق لخوض المباريات وله مساحة واسعة للغاية فنيا معي".

وتابع "أما ناتال، فهو مساعدي منذ 20 عاما.. يكتب تقارير عن الخصوم، ويكتب تقارير عن الفريق بعد التدريبات، يعاونني في مهامي أنا".

وأردف "وكون ناتال يملك دراسات في الأحمال البدنية لا يجعله يتداخل مع معد الأحمال في الفريق".

وفسر "المعد البدني غير مخطط الأحمال.. عمل كل واحد يكمل مهمة الأخر".