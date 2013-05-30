مقتل شخص وإصابة 9 آخرين فى انفجار ببغداد

لقى شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بينهم شرطيان فى انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الكرادة وسط بغداد، فى خامس انفجار تشهده العاصمة العراقية منذ صباح اليوم الخميس.

وذكر مصدر أمنى عراقى مسئول أن سيارة كانت مركونة قرب حسينية الـ"بو شجاع" فى الكرادة انفجرت عند مرور دورية للشرطة الاتحادية، ما أدى إلى مقتل شخص مدنى وإصابة 9 أشخاص بينهم شرطيان، بالإضافة إلى إلحاق أضرار فى عدد من المحال التجارية والسيارات القريبة من مكان الحادث".

ولقى 6 أشخاص حتفهم وأصيب 28 آخرين فى أربع انفجارات ضربت أحياء متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد صباح اليوم.

كما قتل 3 من رجال الشرطة وأصيب 8 آخرين فى تفجير انتحارى استهدف نقطة تفتيش بمحافظة نينوى شمالى العراق، صباح اليوم الخميس، بينما نجا محافظ الأنبار قاسم الفهداوى، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه صباح اليوم عند مدخل المجمع الحكومى وسط مدينة الرمادى التابعة للمحافظة غربى العراق، وسقط جراء الهجوم أكثر من عشرة أشخاص بين قتيل وجريح كحصيلة أولية غالبيتهم من رجال الأمن والشرطة، بحسب مصادر أمنية عراقية.

ويشهد العراق فى الأسابيع الأخيرة ارتفاع وتيرة الاغتيالات ضمن تصاعد أعمال العنف بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين حكومة نورى المالكى ومعارضيه فى عدد من محافظات الشمال والوسط والغرب، خاصة ذات الغالبية السُنية الذين يتهمون المالكى بإتباع سياسة طائفية وهو ما ينفيه الأخير.

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