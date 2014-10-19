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بدء مشروع الزراعة بدون تربة على أسطح المنازل بسوهاج‎

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بدء مشروع الزراعة بدون تربة على أسطح المنازل بسوهاج‎ بدء مشروع الزراعة بدون تربة على أسطح المنازل بسوهاج‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، عن بدء مشروع الزراعة بدون تربة لزراعة أسطح المنازل، والذى تقوم به جمعية اعداد القادة بسوهاج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى واشرف مديرية الزراعة بسوهاج لايجاد فرص عمل للشباب بميزانية تقدر بحوالى مليون جنيه.

وأضاف المحافظ،  أنه سيتم إنشاء وحدتين فوق سطح احد المنازل وآخري بأسطح مبانى مديرية الزراعة كنموذج تجريبي ولا يتحمل الشباب اى مبالغ بل ستقوم الجمعية والصندوق بتوفير المعدات التى يحتاج لها المشروع وتقوم مديرية الزراعة بالأشراف وتقديم المشورة الفنية واجود الشتلات ومكافحة الافات والأسمدة التى يحتاج اليها المشروع ويقوم الصندوق الاجتماعى بتوزيع المنتجات من خلال منافذ التوزيع للمواطنين .

وأكد المحافظ ،على أهمية التعاون مع كلية الزراعة جامعة سوهاج والمدارس الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج من أجل نشر فكرة المشروع وانجاحه وتعميمة على مستوى مدن المحافظة وزيادة دخل الأسر.

كما أكد المحافظ أيضًا، على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع المدنى وتحقيق التقدم خلال المرحلة القادمة فى بناء الجديدة، كما ان المشروع يهدف الى زيادة دخل الاسر وتوفير ما يحتاجة السوق من منتجات زراعية.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد عطية وكيل وزارة الزراعة على أهمية المشروع، و المردود الاجتماعى والمادى العائد منه على القائمين بتفيذه.

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