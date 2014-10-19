كراكات قناة السويس تقوم بأعمال حفر فى المنطقة الأولى وتحديد الشركات المشاركة

أعلنت هيئة قناة السويس، قيام إدارة الكراكات بالهيئة بتنفيذ أعمال حفر المنطقة الأولى ( LOT1) عقب تقسيم المشروع إلى 6 مناطق ( Lot 1,2,3,4,5,6 ) بعد طرح الخمس مناطق المتبقية على الشركات العالمية المتخصصة.

وأوضحت هيئة قناة السويس – في بيان صدر اليوم الأحد تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أنه سيتم تحديد كميات التكريك المطلوبة لكل منطقة حسب الرسم المعلن، وعمل سيناريو لخطوات وأسلوب التنفيذ والذى يستغرق تنفيذة عشرة أشهر تنتهى فى بداية أغسطس 2015، حيث تم إعداد مواصفات أعمال التكريك وشروط التنفيذ اللازمة للمشروع من ( مواصفات – رسومات – جداول كميات – تقرير لأبحاث التربة – الشروط التعاقدية) وتجهيزها للطرح على الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التكريك عقب تحديد مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال التكريك .

وقامت الهيئة بإرسال خطابات دعوة للشركات الأتية “ شركة هوتا – شركة فان أورد- شركة جريت ليكس – شاينا هاربور – شركة بوسكاليس – جان دونيل – شركة ديمى – شركة بنتا أوشن – شركة الجرافات الوطنية، لتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ المشروع فى الموعد المحدد للإنتهاء منه فى 5 أغسطس لعام 2015″.

وأشارت الهيئة إلي أنه عقب دراسة العروض الفنية للشركات تبين أن شركة شاينا هاربور تقدمت بعرض مستقل فى جميع المناطق المعروضة (Lot 1 ، 2,3,4,5,6 )، كما كونت كل من شركات الجرافات – فان أورد – بوسكاليس – جان دونيل تحالفاً بقيادة شركة الجرافات وقد تقدموا بعرض موحد فى كل المناطق، كما كونت كل من شركتى جريت ليكس وديمى تحالفاً وتقدموا بعرض موحد فى منطقة (Lot6 ) ، فيما أعتذرت كل من شركة هوتا وشركة بنتا أوشن عن الدخول فى المشروع.

وأوضحت هيئة قناة السويس أنه تم تقييم الشركات المتقدمة على عدة أسس أبرزها الإمكانيات الفنية- عدد الكراكات – قدرات الكراكات – تنظيم دخول الكراكات للعمل – الجدول الزمنى لتنفيذ الأعمال – الموقف المالى لكل شر كة على حدة.

ومن هذه الأسس أيضًا استيفاء الشركات المتقدمة لكافة الشروط بمافيها التأمين المؤقت، وبناء على التقييم الفنى تبين مطابقة العرض الفنى للتحالف بقيادة شركة الجرافات فى 4 مناطق (Lot 2,3,4,5 )، ومطابقة العرض الفنى لتحالف شركتى ديمى وجريت ليكس فى منطقة ( Lot 6 ) ، ما يعني فوز 6 شركات من أصل 7 شركات متقدمة بالإضافة إلى أسطول كراكات هيئة قناة السويس، وعلى ذلك تم استدعاء الشركات المطابقة فنياً لإستيفاء إجراءات التعاقد وبدء تحريك أسطول كراكاتها والوحدات المعاونة للعمل فى المشروع.

أ ش أ