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فوز إيهاب كامل وأيمن عبدالمجيد كممثلين للصحفيين بإنتخابات مجلس إدارة روزاليوسف

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فوز إيهاب كامل وأيمن عبدالمجيد كممثلين للصحفيين بإنتخابات مجلس إدارة روزاليوسف فوز إيهاب كامل وأيمن عبدالمجيد كممثلين للصحفيين بإنتخابات مجلس إدارة روزاليوسف

فاز كل من إيهاب كامل وأيمن عبد المجيد بانتحابات مجلس إدارة صحيفة روزاليوسف كممثلين عن الصحفيين العاملين داخل المؤسسة، ولا تزال عمليات الفرز جارية لتحديد الفائزين بانتخابات الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف .

أغلقت منذ قليل صناديق التصويت بانتخابات مجلس إدارة والجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف الصحفية والتى تقام تحت إشراف المجلس الأعلى للصحافة .

واتسمت عملية التصويت على الانتخابات بالهدوء التام رغم كثرة المرشحين إذ شارك فى قطاع التحرير 16 صحفى كمجلس إدارة بينما كان متقدم 10 صحفيين للجمعية العمومية ومازال الفرز مستمر حتى الأن .

 

المراسل : محمد عثمان

 

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