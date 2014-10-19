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إردوغا يشترط الموافقة على مطالبة بشأن سوريا لمشاركة التحالف الدولي فى حربه ضد داعش

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إردوغا يشترط الموافقة على مطالبة بشأن سوريا لمشاركة التحالف الدولي فى حربه ضد داعش إردوغا يشترط الموافقة على مطالبة بشأن سوريا لمشاركة التحالف الدولي فى حربه ضد داعش

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، إن بلاد تقدمت بأربعة مطالب حول سوريا، وبدونها فإن تركيا لن تشارك بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش”، وذلك حسبما نقلت ” CNNبالعربية”.

وأوضح إردوغان بحسب ما نقلتنه وكالة أنباء الأناضول التركية، شبه الرسمية: “لقد تقدمت تركيا بأربعة طلبات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، بشأن ما يجري في سوريا، طلبنا إعلان منطقة حظر جوي، وإقامة منطقة آمنة، وتدريب السوريين وتزويدهم بالسلاح، وشن عملية ضد النظام السوري نفسه.. وبدون تحقيق هذه المطالب لا يمكن أن نشارك في أي عمليات.”

وتابع قائلا: “المنطقة الآمنة التي اقترحناها، ليست عملية احتلال، وإنما منطقة آمنة سنمكن من خلالها اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الأحداث، من العودة إلى أراضيهم وبلادهم.”

وأضاف: “ليس واضحاً حتى الآن ما المطلوب منا بخصوص قاعدة إنجيرليك العسكرية، وحينما نعلم سوف تتم مناقشة الأمر مع وحداتنا الأمنية، وبناء على ما سنتوصل إليه، سنوافق على ما نراه مناسبا لنا، وإلا فلا يمكن أن نوافق.”

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