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إبراهيم وجمعة يتألقان في انتصارين كبيرين بكأس البرتغال

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إبراهيم وجمعة يتألقان في انتصارين كبيرين بكأس البرتغال إبراهيم وجمعة يتألقان في انتصارين كبيرين بكأس البرتغال

لعب محمد إبراهيم 70 دقيقة ساهم فيها في فوز فريقه مارتيمو على جوندومار في كأس البرتغال بأربعة أهداف من دون رد.

إبراهيم لم يسجل، ولم يصنع أهدافا.. لكنه ظهر بمستوى جيد في فوز فريقه خلال الجولة الثالثة من بطولة الكأس.

لعب إبراهيم أساسيا، وسجل فريقه هدفين عن طريق إيدجار كوستا خورخي فيداليس.

وبعد خروج النجم المصري الدولي في الدقيقة 70، سجل مارتيميو هدفين أخرين عن طريق برونو جاللو ودييجو سوسا.

إلى ذلك، تأهل ناسيونال ماديرا بدوره من الدور الثالث من كأس البرتغال بعد الفوز على ألكانينيسي بنتيجة 6-1.

شارك في هذا الفوز صالح جمعة النجم المصري الدولي، والذي لعب أساسيا طوال اللقاء.

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