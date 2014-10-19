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بالفيديو - فوز مجنون لليفربول في مباراة بدأت بعد 87 دقيقة

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بالفيديو - فوز مجنون لليفربول في مباراة بدأت بعد 87 دقيقة بالفيديو - فوز مجنون لليفربول في مباراة بدأت بعد 87 دقيقة

انتزع ليفربول فوزا صعبا أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز في مواجهة الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي يوم الأحد بنتيجة 3-2.

المباراة بدأت تشتعل بعد مرور 87 دقيقة شهدت تسجيل أربعة أهداف من إجمالي خمسة في المباراة.

فقد افتتح ريتشارد دن هدف بالخطأ أصبح به هداف الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعدد الأهداف التي سجلها في مرماه في الدقيقة 67 متما به 10 أهداف بالنيران الصديقة.

ثم تعادل إدواردو فارجاس في الدقيقة 87 وهي بداية جنون المباراة الحقيقية.

فيليب كوتينيو نجح في إدراك التقدم مرة أخرى في الدقيقة 90، ولكن لم تنته المباراة بعد.

ففي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يعاود الهداف التشيلي التسجيل.

ولكن ليفربول يرفض خسارة نقطتين أمام صاحب المركز الأخير، ويخطف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق ستيفن كوكر لاعب كوينز بارك بالخطأ في مرماه.

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده للنقطة 13 بالمركز الخامس مؤقتا انتظارا لباقي مباريات الجولة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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