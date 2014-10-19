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بالفيديو - ميلان في المربع الذهبي بعد الفوز على فيرونا

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بالفيديو - ميلان في المربع الذهبي بعد الفوز على فيرونا بالفيديو - ميلان في المربع الذهبي بعد الفوز على فيرونا

روما (إفي): فاز ميلان على مضيفه فيرونا 1-3 يوم الأحد، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

وجاء الانتصار الثاني على التوالي، والرابع لفريق المدرب الشاب فيليبو إنزاجي، بأهداف البرازيلي رافائيل ماركيز بينتو لاعب فيرونا (ق21) بالخطأ في مرماه، والياباني كيسوكي هوندا (ق27 و56).

وأحرز نيكولاس لوبيز من أوروجواي هدفا شرفيا لفيرونا (ق88).

وفي بقية مباريات الأحد فرط سامبدوريا في الفوز على مضيفه كالياري، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين، وفاز باليرمو على ضيفه تشيزينا 2-1 ، وخسر أودينيزي على ملعب تورينو بهدف، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أتالانتا على زائره بارما.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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