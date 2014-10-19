«تليجراف»: رئيس الوزراء قطر السابق يضع عينه على منصب الأمين العام للأمم المتحدة

ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جابر الثاني، يفكر في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ليحل محل بان كي مون، مشيرة إلى أن أمير قطر عرض عليه دعم ترشحه لهذا المنصب الأممي بعد استقالته، في 2013، من رئاسة الوزراء.

وقالت الصحيفة، الأحد، إن فترة الولاية الثانية لبان كي مون كأميناً عاماً للأمم المتحدة، التي امتدت لخمس سنوات، ستنتهي، في 2016، لكن المناورة على المنصب قد بدأت بالفعل.

وكان الشيخ حمد، الشخصية الأقوى سياسيا في قطر لمدة عقد تقريبا، ورئيسا للوزراء من 2007 حتى 2013، ووزير الخارجية في آن واحد، وهو المنصب الذي تولاه منذ 1992، وحتى 2013، وكان أيضا الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية، الذي استثمر مليارات الجنيهات الإسترلينية في جميع أنحاء العالم، من خلال شراء حصص في الشركات الكبرى، وحتى شراء محلات «هارودز» مقابل 1.5 مليار جنية إسترليني.