محمد بن راشد يطلق " الاستراتيجية الوطنية للابتكار "

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، اليوم "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" وتضم ٣٠ مبادرة وطنية للتنفيذ في ٣ سنوات .

وأكد سموه أن الاستراتيجية تركز على 7 قطاعات هي الطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، الامارات الأكثر ابتكارا عربيا ونريدها عالميا .

وكشف عن أن استثمارات دولة الإمارات في مجال الابتكار 14 مليار درهم سنويا منها 7 مليار في البحث والتطوير.. والهدف زيادتها بشكل كبير خلال السنوات القادمة .

وقال : " استراتيجية الابتكار ستطالب كافة الجهات الحكومية بخفض نفقاتها بنسبة 1% وتحويلها لدعم مشاريع وأبحاث الابتكار، مشددا على أن الابتكار هو مفتاح التفوق "

وأضاف : " سنعمل على بناء حاضنات للابتكار ،وبرامج تعليمية متخصصة في مدارسنا وجامعاتنا، وبناء شراكات عالمية مع أفضل المعاهد والمراكز في مجال الابتكار " .

واوضح : " سنضع تشريعات لتحفيز القطاع الخاص على الابتكار وسنطور قدرات وطنية في العلوم والرياضيات، وسنرسخ ثقافة وطنية تشجع الإقدام عند شبابنا وتكافئه ".

واشار إلى أن الابتكار اليوم هو عمل مؤسسي، وسياسات وطنية ، وكوادر متخصصة، ومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال .

وشدد على ان تنمية اقتصادنا، وترسيخ مكانتنا،وبناء فرص لأجيالنا، سيكون بقوة العقل، وبسلوك دروب لم يسلكها غيرنا وابتكار طرق لم تجرب قبلنا في كافة القطاعات.

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