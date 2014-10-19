إعتماد"208" طلبات أراض لأهالي إمارة الشارقة

اعتمدت اللجنة الدائمة لتخصيص الاراضي في إمارة الشارقة اليوم "208" طلبات لأراضي سكنية واستثمارية لأهالي إمارة الشارقة بعد ان استوفت هذه الطلبات جميع المتطلبات الخاصة بمنح الاراضي.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الاراضي في إمارة الشارقة ان اللجنة تعمل وبشكل منهجي وسريع لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في خدمة المواطنين وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم من خلال توفير منح الاراضي وفق إجراءات سريعة ومتطورة وفقا للمتطلبات الخاصة بذلك.

واضاف ان متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تؤكد دائما على اهمية التميز في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم وتحقيق كل ما يحقق رفاه المواطنين .. موضحا ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها الاخير نتائج زيارات سابقة للمجالس البلدية والزيارات المستقبلية التي ستقوم بها بهدف ضمان التنسيق والتعاون الدائم مع المجالس البلدية للوقوف على احتياجات الاهالي في هذه المناطق .

واشار المنصوري الى ان الاجتماع بحث ايضا موضوع التنسيق وتعميق التعاون مع دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وهي من الجهات التي تساهم بشكل ايجابي في تحقيق اهداف اللجنة خاصة في ضوء زيادة عدد الطلبات التي تتلقاها اللجنة.. مشيدا بالتعاون الذي تبديه المجالس البلدية ودورها الهام في دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة عبدالله مطر تريم والاعضاء عبدالعزيز عبيد الحصان الشامسي ويوسف خميس العثمني وصالح حميد النقبي وابراهيم علي سالم المليحي وعبدالله سالم بن هويدن واحمد سالم الطنيجي ومقرر اللجنة سالم مبارك بن دلموك و جمعة ثاني بالعمى من دائرة التخطيط والمساحة .