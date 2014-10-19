الجبهة الشعبية لتنمية مصر تنعي شهداء الشرطة بشمال سيناء

نعت الحملة الشعبية لتنمية مصر أحدي الكيانات السياسية الكبيرة المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي شهداءالوطن الذين استشهدوا اليوم الأحد نتيجة أنفجار عبوة ناسفة فى إحدى المدرعات.

وقال سليمان الحوت مؤسس الحملة بأن مصر لن تخضع للإرهاب ونعزى أنفسنا وشعبنا في شهداء الوطن بعد استشهاد عدد من رجال الشرطة واصابة اخرين”شهداء جدد من المصريين يضافون لقائمة طويلة من شهداء الوطن ويعمقون جرحه وان مصر قادرة على القضاء على الارهاب ولن نخضع للارهاب وهذا العمل الارهابى لن يزيدنا الا اصرار للقضاء على الارهاب والاستمرار فى تطهير الوطن من الجماعات الإرهابية وان هذه الجرائم الإرهابية من يفعلها ليس لديهم أي وطنية أو دين وأنها لا تزيد الشعب إلا إصرارًا على التوحد والوقوف صفًا واحدًا خلف رئيس الجمهورية لتأييده في مجابهة الإرهاب والتصدي له، مطالبًا بسرعة القبض على هؤلاء الإرهابيين أعداء الوطن والشعب المصري.