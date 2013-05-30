عاهل الأردن يفتتح مصنعا للمعدات والأنظمة الدفاعية

افتتح العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بحضور ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى مصنع شركة "جدارا" للمعدات والأنظمة الدفاعية، إحدى شركات مجموعة "كادبى" الاستثمارية التابعة لمركز الملك عبد الله الثانى للتصميم والتطوير.

وشركة "جدارا "هى مشروع أردنى روسى مشترك لتطوير الصواريخ وتصنيعها، ويعد صاروخ "النشاب 32" أر .بى .جى" المضاد للدروع والمنشآت بمواصفات فريدة وكفاءة متميزة ودقة عالية أول منتجاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية"بترا" أن العاهل الأردنى قام بجولة فى الشركة تضمنت مشاهدة خطوط الإنتاج ثم رماية حية لصاروخ "النشاب" لعرض مزايا هذا السلاح الذى يمتاز بقدرته العالية على اختراق الآليات المدرعة المصفحة وتدمير التحصينات وتمكن رمايته من أماكن شبه محصورة، مشيرة إلى أن هذا السلاح سيسهم فى رفع القدرة القتالية للقوات المسلحة حيث سيستخدم من قبل قوات المشاة.

ومن المتوقع أن يلقى هذا السلاح رواجا لدى دول المنطقة، حيث يعد نسخة مطورة وبمواصفات عالية عن سابقاته من صواريخ "أر .بى .جى" وتتم عملية تصديره بإتباع إجراءات مؤسسية خاضعة للقوانين والأعراف الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة بما يضمن شفافية الإجراءات.

وتأسست مجموعة "كادبى" الاستثمارية لتعمل كذراع تجارية واستثمارية لمركز الملك عبد الله الثانى للتصميم والتطوير والشركات التابعة له. وتسعى إلى تأسيس شراكات فى المجالات الدفاعية والأمنية والصناعات المختلفة المكملة لها، ويشمل نطاق العمل الذى تغطيه عددا من القطاعات تتمثل فى الآليات والصناعات الثقيلة ومعدات القوات والأسلحة والذخيرة بالإضافة للخدمات المساندة.

يشار إلى أن مركز الملك عبد الله الثانى للتصميم والتطوير هو مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، وقد تأسست بمرسوم ملكى فى عام 1999، لتوفير خدمات بحث وتطوير علمية وتقنية ذات كفاءة عالية وأسعار منافسة فى الصناعات الدفاعية والأمنية والآليات.