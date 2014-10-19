مباشر - الدوري المصري .. المصري 1-0 النصر.. والحدود يتقدم

متابعة حية ومباشرة لمباريات الدوري المصري يوم الأحد من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

يلعب المصري مع النصر، وفي نفس الجولة يلعب حرس الحدود مع طلائع الجيش.

تقدم المصري أولا عن طريق حمادة يحيى في الدقيقة الرابعة.

وفي المباراة الأخرى، تقدم أحمد حسن مكي للحدود في الدقيقة 14.

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انتهت مباراة مصر للمقاصة أمام المقاولون العرب بالتعادل 1-1.

تقدم محمد سالم للمقاولون العرب في الدقيقة 22 بعد انفراد بعبد الواحد السيد، راوغه وسدد في الشباك.

وتعادل السيد حمدي بمتابعة لكرة ردت من مرمى المقاولون في الدقيقة 61.