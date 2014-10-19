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رئيس الوزراء الليبي: لا صحة لتدخل مصر والإمارات في شؤوننا الداخلية

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رئيس الوزراء الليبي: لا صحة لتدخل مصر والإمارات في شؤوننا الداخلية رئيس الوزراء الليبي: لا صحة لتدخل مصر والإمارات في شؤوننا الداخلية

اعتبر رئيس الوزراء الليبي، عبدالله الثني، أن «ما يشاع عن تدخل الإمارات ومصر في شؤون ليبيا الداخلية مجرد افتراءات وشائعات من جماعة فجر ليبيا»، موضحًا أن تلك الجماعة تهدف للإساءة إلى العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريح لقناة «سكاي نيوز» العربية ، الأحد، أن الطيران المصري والإماراتي لم يقصف أهدافًا في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدا أن والإمارات يسعيان لاستقرار الأوضاع في ليبيا، دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وحمَّل رئيس الوزراء الليبي المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الوضع في ليبيا، قائلًا إن «هناك تغاضيا من القوى الدولية عن دعم الليبية».

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