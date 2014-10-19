من يريد مقاضاة راغب علامة في الأردن؟

تداول خبر على بعض المواقع الالكترونية، يفيد بأنّ نقيب الفنانين الأردنيين الممثل ساري الأسعد بصدد إقامة دعوى قضائية ضدَّ السوبر ستار راغب علامة، بسبب إحيائه حفل زفافٍ في فندق "Four Seasons" عمَّان من دون تصريحٍ من النقابة، من منطلق أنّ قوانين النقابة داخل الأردن وفي كلِّ نقابات الوطن العربي، تقضي بأنّ يُصرّح الفنان عن الأجر الذي يتقاضاه في أي حفل يشارك فيه من أجل تسديد الرسوم المالية المستحقة.

"سيدتي نت" اتصل بمدير أعمال راغب وشقيقه خضر علامة الذي أكّد أنّ لا علاقة لشقيقه بهذا الموضوع وقال: "الموضوع ليس بالشكل الذي انتشر في الإعلام، وراغب لا علاقة له به، بل المشكلة هي بين منظم الحفل والنقابة، لأنّ منظم الحفل هو الذي يجب أن يحصل على تصريح من النقابة، وأنا اتصلت بكلا الطرفين وسويت المسألة معهما".

وأكّد خضر: "المشكلة تكمن في بعض الأوراق الناقصة، ومنظم الحفل سوف ينجز المطلوب منه خلال يومين".

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