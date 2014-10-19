السرطان يودي بحياة نجمة American Idol جوان بورجيلا

توفيت أمس السبت نجمة برنامج American Idol المغنية Joanne Borgella عن عمر ناهز 32 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد قامت عائلة الراحلة بنشر خبر الوفاة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مما شكّل صدمة كبيرة لجميع محبيها ومتتبعيها.

وكُتب على الفايسبوك: صدقها وشجاعتها وقوتها لم يغيبوا يوماً بالرغم من المصاعب والآلام التي واجهتها.. نحن على ثقة أن روحها المشرقة ستعيش في الجنة.

Joanne Borgella ظهرت للمرة الأولى من خلال برنامج Oxygen's Mo'Nique's Fat Chance وفازت بلقب ملكة جمال البدينات.

وفي العام 2008، شاركت Borgella في الموسم السابع من American Idol، وحققت شهرة واسعة بالرغم من عدم نيلها اللقب.

سنة 2013، تم تشخيص إصابة Joanne بمرض السرطان، وأعلنت حينها ذلك في وسائل الإعلام، لتتشارك تجربتها الأليمة مع جمهورها الذي دعمها معنوياً ووقف إلى جانبها في محنتها.

وفاة نجم American idol مايكل جونز عن عمر 35 عاماً

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"