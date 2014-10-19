بيرين سات وزوجها يخيبان أمل الباباراتزي

يمضي الثنائي الممثلة بيرين سات الشّهيرة بسمر والمغني كينان دوغلو، إجازة شهر عسل جديدة بعيداً عن الإعلام في منطقة سيزين أكسو، التي انتقلا إليها حديثاً ليستمتعا سراً بوقتهما بعيداً عن الجميع.

وحاول عدد من مصوري الباباراتزي اصطياد لقطات خاصّة لهما دون جدوى، حيث تواريا داخل منزل بحري ينوي كينان تخصيص جزء منه لإنشاء استوديو صغير بمنأى عن الفضوليين والمتلصصين والصحفيين والمصورين.

كما يخطط الثنائي حالياً لتنفيذ ديكورات خاصة بالمطعم الجديد الذي ينويان إطلاقه رغم الإضطرابات والمظاهرات التي تشهدها مدينة اسطنبول حالياً.

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