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كيف تبدو وجوه النجمات وهي شبه خالية من المكياج؟

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كيف تبدو وجوه النجمات وهي شبه خالية من المكياج؟ كيف تبدو وجوه النجمات وهي شبه خالية من المكياج؟

الأحد 19-10-2014 15:23

انتشرت الإطلالة الطبيعية في كل عروض الجمال، حتى أن النجمات أصبحن يتّبعن المكياج الطبيعي بالألوان الزهرية في السهرات والحفلات. وهذه الطريقة لتطبيق المكياج ليست سهلة وبسيطة كما يعتقد البعض، بل يلزمها تقنية عالية لإخفاء العيوب بشكل طبيعي، وإظهار نقاط الجمال الخاصة بكل امرأة.
موقع "سيدتي نت" يكشف لك خطوات تطبيق المكياج الطبيعي على غرار النجمات، إضافة إلى المستحضرات اللازمة للحصول على هذه الإطلالة.

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خطوات تطبيق المكياج الطبيعي:
أولاً: استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين بطريقة التربيت.
ثانياً: يفضل أن تضعي الBB Cream بدل الفاوندايشن لتوحيد لون البشرة والحصول على وجه مشرق
ثالثاً: استخدمي بودرة الخدود من اللون الزهري أو البرونزي بشكل يرفع وجنتيك
رابعاً: ابتعدي عن ظلال العيون الداكنة واعتمدي القليل من ألوان البيج، الزهري أو الأبيض للحصول على نظرة مشرقة
خامساً: يمكنك رسم عينيك بالأي لاينر الأسود شرط أن يكون الخط رفيعاً.ثم ،انتقلي إلى الماسكرا لرموش كثيفة. لكن، انتبهي ألا تشكل كتلاً سوداء.
سادساً: اختاري أحمر الشفاه الزهري الفاتح الذي انتشر بكثافة في العروض الجمالية الأخيرة


اخترنا لك عدداً كبيراً من النجمات بالمكياج الطبيعي، ووضعنا بين يديك مجموعة من المستحضرات اللازمة لتحقيق هذا المكياج:
ظلال " ايللوجن دومبر" Illusion D’ ombre من " شانيل" Chanel
كريم أساس " ميراكل اير دو تان" Miracle Air De Teint من " لانكوم" Lancôme
ملمع شفاه " برايتنيغ ليب غلوس" Brightening Lip Gloss من " بوبي براون" Bobbi Brown
أحمر شفاه " لوفمارك" Lovemarc من" مارك جايكوبس" Marc Jacobs
بودرة " نيود تان هالسي غلو باودر" Nude Tan Healthy Glow Powder من " ديور" Dior

اتبعي الخطوات السابقة لتنفيذ المكياج الطبيعي، وأخبرينا عن النتيجة!

 

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