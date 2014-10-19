5 خطوات للتخلص من لمعان البشرة

لمعان البشرة ومظهرها الزيتي مشكلة تؤرق الكثير من السيدات، وخصوصاً ذوات البشرة الدهنية، فالبشرة اللامعة تفسد أناقة السيدات وتسبب لهن الإحراج.

إليك أفضل الطرق وأسهلها للتخلص من هذا اللمعان بشكل سريع وفعال:

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1.ابتعدي عن غسل بشرة وجهك بالصابون، فهو يدفع البشرة إلى زيادة إفراز الدهون كوسيلة للتخلص من الجفاف الذي يسببه، واستبدلي الصابون بغسول خال من الزيوت، والذي يحتوي على تأثير مضاد للبكتيريا من جهة ومقلل لإفرازات الدهون من جهة أخرى.

2.لا تستخدمي المناشف بكثرة لإزالة اللمعان، فحتى وإن كانت تزيل اللمعان حقاً وتمنحك إحساساً منعشاً إلا إنها في الوقت ذاته قد تساعد على توغل الجراثيم والبكتيريا إلى المسام، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة الإفرازات الدهنية للبشرة.

3.عند تقشير بشرة وجهك استخدمي المقشرات التي تحتوي على الزنك؛ لأنها تعمل على فتح المسام وتخليصها من الشوائب.

4.واظبي على استخدام كريمات النهار وكريمات الليل؛ لأن كريم النهار يحتوي على الزنك والسيليكون، وبالتالي يعمل على تقليل إفرازات البشرة الدهنية، أما كريمات الليل فهي تعمل على معادلة المحتوى الدهني للبشرة وتضييق المسام وتنقيتها من الشوائب.

5.حاولي استخدام منتجات العناية بالبشرة ذات العلامة التجارية الواحدة؛ لأنها تحتوي على مواد فعالة متوافقة مع بعضها البعض، مما يقلل من إجهاد البشرة والحد من الإفرازات الدهنية.

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