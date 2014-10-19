أناقتك على طريقة النجمة الهندية ديبيكا بادكون

هناك الكثير من النجمات المميزات بمواهبهنّ وجمالهن في السينما الهندية أو ما يُعرف ببوليوود. لكنّ الممثلة الشابة Deepika Padukone تمتلك سحراً خاصّاً، ورونقاً مميّزاً، جعلها تنال لقب الأكثر جاذبية بين نجمات بوليوود.

ومن أكثر ما يُميّز هذه النجمة، بالإضافة إلى موهبتها في التمثيل، أناقتها اللافتة وأسلوبها الرائع في الموضة، إذ تعرف تماماً ما يُناسب قوامها الممشوق، فتختار على أساس ذلك، حيث نراها دائماً في تصميمات أنيقة، تجمع بين العصرية وبين الكلاسيكيّة.

في المناسبات غير الرسمية، نراها غالباً في تنانير ذات خصر عالٍ، مع قمصان قطنيّة واسعة وأحذية ذات كعب عالٍ. أمّا للمناسبات الرسميّة، فهي تختار الفساتين الطويلة، من كُبرى دور الأزياء العالمية، بألوان تتناسب وسُمرة بشرتها وملامحها الحادّة.

وفي الفترات الصباحيّة، تختار نجمتنا الملابس الكاجوال والبعيدة من التكلّف من جينزات ممزقّة، أو سراويل واسعة، مع أحذية رياضية من دون كعب.

كما تهتمّ Deepika Padukone بالاكسسوارت التي تنتقيها، وغالباً ما تُكمل إطلالاتها بها، خصوصاً بالأقراط الكبيرة المستوحاة من الحضارة الهندية الغنيّة. وهي تعشق التراث، ولذلك نراها كثيراً في فساتين مستوحاة من الساري الهنديّ، لأنّ تلك الأزياء تُناسبها كثيراً.

اخترنا لك اليوم بعضاً من أجمل إطلالات Deepika Padukone العملية، والرسمية، والعصرية، فشاهديها، وأخبرينا أيّها نالت إعجابك.

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