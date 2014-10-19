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ميسي ونيمار يغيبان عن تدريبات برشلونة

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ميسي ونيمار يغيبان عن تدريبات برشلونة ميسي ونيمار يغيبان عن تدريبات برشلونة

برشلونة (إفي): غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار عن تدريبات برشلونة يوم الأحد بعد الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأجرى سيرجيو بوسكيتس، الذي غاب عن المباراة، تدريبات خاصة كحال توماس فيرمايلين ودوجلاس حيث يواصلان التعافي من إصابتهيما.

وشارك في المران منير الحدادي وساندرو راميريز من برشلونة الرديف واللذان شاركا لدقائق في مباراة إيبار.

ويجري برشلونة مرانا صباح الاثنين استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الثلاثاء في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو، يعقد بعده المدرب لويس إنريكي ونيمار مؤتمرا صحفيا.

ويعتزم أياكس التدرب مساء الاثنين في كامب نو، بعد أن يعقد المدرب فرانك دي بوير وأحد لاعبي الفريق مؤتمرا صحفيا.

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